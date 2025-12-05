الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:01
    بيان من 8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة لمصر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوزير ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي

      “التحكم المروري”: لتخفيف السرعة على طريق بيروت – البقاع بسبب الامطار تفاديًا للحوادث

      بيان من 8 دول عربية وإسلامية: يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات لغزة دون قيد

