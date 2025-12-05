الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: نعتبر هذا الاجراء سقطة اضافية تضاف الى خطيئة 5 آب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير شؤون التكنولوجيا وقع مذكرة تفاهم مع الاميركية لتعزيز التحول الرقمي: لنجعل لبنان وطنا لشبابه ومواطنيه

      وزير شؤون التكنولوجيا وقع مذكرة تفاهم مع الاميركية لتعزيز التحول الرقمي: لنجعل لبنان وطنا لشبابه ومواطنيه

      الكلمة الكاملة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال المهرجان الذي أقامه حزب الله تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق ‏القدس وأولي البأس

      الكلمة الكاملة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال المهرجان الذي أقامه حزب الله تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق ‏القدس وأولي البأس

      الشيخ قاسم: الفرصة ما زالت موجودة ويمكن ان تتوقفوا على قاعدة ان توقف اسرائيل اطلاق النار وتقوموا بخطوات اعادة الاعمار وان تقيموا تفاهما داخليا على قاعدة ان لا نسمح باي تنازل حتى تطبق اسرائيل ما عليها

      الشيخ قاسم: الفرصة ما زالت موجودة ويمكن ان تتوقفوا على قاعدة ان توقف اسرائيل اطلاق النار وتقوموا بخطوات اعادة الاعمار وان تقيموا تفاهما داخليا على قاعدة ان لا نسمح باي تنازل حتى تطبق اسرائيل ما عليها