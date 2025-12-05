الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:58
    بدء الحفل التكريمي الذي يقيمه حزب الله “نجيع ومداد” تعظيما للعلماء الشهداء والذي سيتحدث فيه الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روسيا والهند تدعوان للسلام في الشرق الأوسط وللحوار في “النووي الإيراني”

      اللواء باكبور: القوات البحرية للحرس الثوري مجهزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو

      الشيخ الخطيب: اتوجه الى المسؤولين الذين يفاوضون بأن يتحملوا مسؤوليتهم بصدق ويكونوا أمينين على مصالح اللبنانيين

