    دبابات الاحتلال تُطلق نيرانها شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: يجب فتح معبر رفح في الاتجاهين ونطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

      مروحيات الاحتلال تطلق نيرانا كثيفة في المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في خانيونس

      ويتكوف يلتقي وفداً تفاوضياً أوكرانياً في فلوريدا… وبوتين: الحرب لن تنتهي قبل تحقيق أهدافنا بالكامل

