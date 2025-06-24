الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:23
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    الرئيس الايراني: الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على إيران