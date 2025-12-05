الجمعة   
    مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات معادية في قرية الطيبة شرق رام الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال تعتقل شاباً في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية

      وسائل إعلام ليبية : مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس

