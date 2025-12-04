الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 00:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة الضهيرة جنوبي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم منطقة عين سارة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم منطقة عين سارة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

      15 قتيلا بينهم أطفال في هجمات جديدة بجنوب وغرب كردفان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية​

      15 قتيلا بينهم أطفال في هجمات جديدة بجنوب وغرب كردفان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية​

      مراسل المنار: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون جنوبي لبنان