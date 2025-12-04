الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:28
    مراسل المنار: موقعا العدو في الرادار ورويسات العلم يطلقون رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدتي شبعا وكفرشوبا جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاتحاد التونسي للشغل يضغط على الحكومة ويطالب بالحقوق الاجتماعية

      إيران تطلق مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب

      غزة تفقد مؤسساتها الثقافية وسط دمار الحرب

