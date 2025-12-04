الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش العدو قصف مبنى سكنيا في المجادل جنوبي لبنان بعد تهديده

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      معلومات المنار: شهدت الجلسة الحكومية تعبيرا عن امتعاض قواتي – كتائبي في موضوع السلاح ورد رئيس الجمهورية ان الامر “ليس كوني فكانت”

      معلومات المنار: شهدت الجلسة الحكومية تعبيرا عن امتعاض قواتي – كتائبي في موضوع السلاح ورد رئيس الجمهورية ان الامر “ليس كوني فكانت”

      معلومات المنار: رئيس الجمهورية نفى في جلسة الحكومة ان يكون تم الحديث في جلسة الميكانيزم عن تعاون اقتصادي او ان تكون المفاوضات مباشرة

      معلومات المنار: رئيس الجمهورية نفى في جلسة الحكومة ان يكون تم الحديث في جلسة الميكانيزم عن تعاون اقتصادي او ان تكون المفاوضات مباشرة

      اعلام العدو يتحدث عن مقتل ياسر أبو شباب المعروف بتعامله مع العدو

      اعلام العدو يتحدث عن مقتل ياسر أبو شباب المعروف بتعامله مع العدو