الرئيس الفنزويلي : الاتصال مع الرئيس ترمب يمكن وصفه بالودي والمبني على الاحترام المتبادل والاتصال يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونرحب بالدبلوماسية