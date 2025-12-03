الخميس
04 12 2025
13 جمادى الآخرة 1447
بيروت 02:38
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الخميس
13 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
05:00
صلاة الصبح
05:08
الشروق
06:27
الظهر
11:28
العصر
14:10
المغرب
16:48
العشاء
17:42
منتصف الليل
22:48
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
03-12-2025 23:44 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الرئيس الفنزويلي : الاتصال مع الرئيس ترمب يمكن وصفه بالودي والمبني على الاحترام المتبادل والاتصال يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونرحب بالدبلوماسية
01:53
مصادر فلسطينية : طيران العدو الإسرائيلي يشن غارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة
01:51
وكالة بلومبيرغ: شكوى حقوقية تتهم مايكروسوفت بمساعدة “إسرائيل” على إخفاء أدلة تتعلق بتتبع الفلسطينيين
01:49