الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 14:18
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    القناة 12 العبرية: تحقيق أولي أجراه خبراء المتفجرات حول الضربة الصاروخية في بئر السبع تبيّن أن الصاروخ يحتوي على 300–500 كغ من المواد المتفجرة