    قوى الأمن وشرطة بلدية صور يواصلان حملات إزالة المخالفات

      نفذت فصيلة صور في قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة بلدية صور، دورية ميدانية مشتركة شملت عددا من أحياء المدينة، لا سيما في محيط صيدلية الآثار وخلف شركة مياه صور.

      وعملت الدورية على إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة، بما فيها مخالفات بناء حديثة.

      كما واصلت شرطة بلدية صور حملتها الهادفة إلى إزالة المخلفات واللافتات العشوائية غير المرخصة والتعديات على الأرصفة، من أجل تنظيم الحركة داخل الطرق وضمان حق المواطنين في استخدام الأرصفة والمساحات المشتركة.

      وأكدت شرطة البلدية وفصيلة صور “استمرار هذه الحملات بشكل دوري”، وطالبتا أصحاب المحال والمؤسسات بـ”التزام الأنظمة وإزالة أي تعدّيات، حفاظا على المظهر العام وتعزيز النظام في المدينة”.

