الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
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    مراسل المنار: 71 شهيداً بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم