الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 12:46
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    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: من الان فصاعداً سيتم الرد الحاسم والمباشر على اي تهديد من الكيان الصهيوني او داعميه