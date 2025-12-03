الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ديوان نتنياهو: تكليف فريق “إسرائيلي” للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يدمر زورقَين مسيّرين تابعين للقوات الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود

      وزارة الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يدمر زورقَين مسيّرين تابعين للقوات الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود

      حماس: استمرار عمليات القتل والنسف والتهجير وتقييد دخول المساعدات يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإباد

      حماس: استمرار عمليات القتل والنسف والتهجير وتقييد دخول المساعدات يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإباد

      مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة

      مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة