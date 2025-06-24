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وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي العاملة تعترض وتدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل من بينها 12 فوق مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق منطقة موسكو