    مصادر فلسطينية: غارة معادية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد مسؤولية المنظمة الأممية تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عمل غير قانوني

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية