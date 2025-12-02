الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: غارة معادية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: غارة معادية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد مسؤولية المنظمة الأممية تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد مسؤولية المنظمة الأممية تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عمل غير قانوني

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عمل غير قانوني