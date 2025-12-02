حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن سبيل المواجهة والمقاومة هو الذي يردع العدو وقطعان مستوطنيه ويتصدى للمخططات الصهيونية الإجرامية التي تستهدف شعبنا ووجوده