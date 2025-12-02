الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:33
    الصليب الأحمر في غزة: نقدم الدعم لطواقم الدفاع المدني في القطاع لانتشال جثامين الشهداء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إقامة مراسم الوداع الرسمية في مطار بيروت الدولي لمغادرة البابا لاوون الرابع عشر والوفد المرافق مختتما زيارته التاريخية للبنان

      حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن سبيل المواجهة والمقاومة هو الذي يردع العدو وقطعان مستوطنيه ويتصدى للمخططات الصهيونية الإجرامية التي تستهدف شعبنا ووجوده

      حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك عمليات المقاومة البطولية في الضفة والتي كان آخرها عملية دهس بالقرب من الخليل وعملية طعن في مستوطنة عطيرت بالقرب من مدينة رام الله وذلك في إطار تصدي شعبنا للعدوان الصهيوني الممنهج على الضفة المحتلة

