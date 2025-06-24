الإثنين   
   24 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة هيرمز إسرائيلية في سماء العاصمة طهران