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   24 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:58
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    هيئة الطيران المدني القطرية: إعادة فتح المجال الجوي بعد تعليق قصير