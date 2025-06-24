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   24 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
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    قائد الثورة الامام السيد علي الخامنئي: أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران وشعبها يدركون أنّ الشعب الإيراني عصيٌّ على الاستسلام