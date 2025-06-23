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الإمام السيد علي الخامنئي “دام ظله” على منصة “X”:لم نعتدِ على أحد ولا نقبل على الإطلاق أن يعتدي علينا أحد ولن نرضخ لاعتداء أيّ كان هذا هو منطق الشعب الإيراني