الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 22:54
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    الإمام السيد علي الخامنئي “دام ظله” على منصة “X”:لم نعتدِ على أحد ولا نقبل على الإطلاق أن يعتدي علينا أحد ولن نرضخ لاعتداء أيّ كان هذا هو منطق الشعب الإيراني