الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 21:22
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    المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لا يشكل هذا الإجراء أي تهديد للبلد الصديق والشقيق قطر وشعبها الكريم