الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
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    القوات المسلحة الايرانية: اي مغامرة اميركية جديدة ستكون سببا في التسريع بانهيار البنية العسكرية لأميركا في المنطقة