الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:18
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    الخارجية الروسية: إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس