الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:17
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    رئيس هيئة الأركان الإيرانية: تصرف ترامب نابع من اليأس ومحاولة لإنقاذ وكيله في المنطقة وهو الكيان “الإسرائيلي”