الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:45
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    الشيخ قاسم لـ”العهد”: إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية