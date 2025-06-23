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الحرس الثوري الايراني: العمليات القتالية لطائراتنا المسيرة لن تتوقف لحظة واحدة خلال النهار وعليه فإن المستوطنين الغاصبين سيضطرون للبقاء في الملاجئ هاربين