الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 13:41
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    الحرس الثوري الايراني: العمليات القتالية لطائراتنا المسيرة لن تتوقف لحظة واحدة خلال النهار وعليه فإن المستوطنين الغاصبين سيضطرون للبقاء في الملاجئ هاربين