الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
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    وزير الخاجية الايراني في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة: ادعو الى تنديد فوري وحاسم بالضربات الاميركية