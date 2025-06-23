الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قائد الجيش الإيراني: في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم تلقوا ردا حاسما وهذه المرة سيكون الأمر نفسه