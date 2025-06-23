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   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 05:59
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    وكالة فارس: استشهاد أم وطفلها وجرح شخصين من نفس العائلة جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة كان يستقلونها في محافظة كرمانشاه