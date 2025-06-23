عاجل

السيد القائد الإمام علي الخامنئي على منصة X:العقاب مستمر لقد ارتكب العدو الصهيوني خطأ كبيرا وجريمة كبرى يجب أن يُعاقب وهو يُعاقَب الآن إنه يُعاقَب في هذه اللحظة