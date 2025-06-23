الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 04:26
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    الخارجية التونسية: ندعو إلى إيقاف العدوان على إيران الشقيقة ولا نكتفي بالتنديد بالاعتداءات الصهيونية والأميركية