الأحد   
   23 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 02:54
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    وسائل إعلام إيرانية: إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمز في محافظة مركزي غرب طهران