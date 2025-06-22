الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 22:17
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    حزب الله: نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق بكافة مكوناته ونؤكد أن هذه الجرائم لن ‏تنجح في كسر وحدته