الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    وزارة الداخلية السورية: أقدم انتحاري يتبع لتنظيم “داعش” على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق حيث أطلق النار ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة