الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    حزب الله: نتضامن مع الجمهورية الإسلامية ونثق بقدرتها على مواجهة العدوان وإذاقة العدو الأميركي والصهيوني مر الهزيمة