الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 14:36
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    القائد اللواء محمد باكبور: مع الوقت يزداد تضامن الشعب الايراني وسيتم تعبئة قوات المتطوعين من الشعب