الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء محمد باكبور: لن تتوقف العمليات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني ولن ينعم الكيان الإسرائيلي بالهدوء