الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    سلطنة عُمان تدين الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية وتحذر من أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدد بتوسيع رقعة الحرب