الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 11:32
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    رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايراني : بعد العدوان الامريكي ووفقًا للمادة ١٠ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن إيران تمتلك الحق القانوني في الانسحاب من هذه المعاهدة