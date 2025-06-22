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رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايراني : بعد العدوان الامريكي ووفقًا للمادة ١٠ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن إيران تمتلك الحق القانوني في الانسحاب من هذه المعاهدة