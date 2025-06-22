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حكومة التغيير والبناء في صنعاء: نؤكد التزام الجمهورية اليمنية بإعلان القوات المسلحة استعدادها لاستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر دفاعاً عن أمتنا