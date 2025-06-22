الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 05:23
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    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشعب الإيراني العظيم أنه رغم مؤامرات أعدائه الخبيثة وبجهود آلاف من علمائها وخبرائها الثوريين والمتحمسين لن تسمح بتوقف تطور هذه الصناعة الوطنية التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين