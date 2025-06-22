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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أعلن العدو الأمريكي من خلال رئيس هذا البلد مسؤوليته عن الهجوم على المواقع المذكورة والتي تخضع للمراقبة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي