السبت   
   22 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
   بيروت 02:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين: روبيو أبلغ حلفاء أوروبيين أن ترامب يفضل حل أزمة إيران دبلوماسيا