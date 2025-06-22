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المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: كانت الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3” الليلة الماضية من أنجح العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة الأخيرة لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة