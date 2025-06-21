عاجل

قائد الدفاع الجوي الإيراني في الغرب: تم إسقاط 12 طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي ضمن نطاق المسؤولية وقد عُثِر على حطام 8 منها وتسليمه إلى هيئة الدفاع الجوي المركزية